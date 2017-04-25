Соединю, переплету и совью для вас любые слова и словосочетания, любым угодным Вам образом, способом и стилем.
Чем занимаюсь и что делаю:
- Копирайтинг
- Нейминг
- Текста
- Слоганы
- Статьи
- Рерайтинг
- SEO/SMM
- Наполнение сайтов, приложений, соц. сетей
Да, я один из многих в своем деле, но совершенно не удивляюсь тому, что у меня много талантливых коллег по ремеслу. Одни более опытны, другие известнее, третьи успешнее и профессиональнее. Тот факт, что некоторые кажутся более искушенными в работе, чем вторые, или обладают различными уровнями проявления таланта, само по себе ничего не означает. Ведь то, что люди имеют разные способности - социальная реальность, и моя первостепенная цель - развитие этих самых умений, путем специализации, креативности и попросту бескомпромиссного
ебашилова тяжелого труда.
Главным образом:
- обеспечиваю высокое качество
- сдаю уникальный материал
- принимаю большие объёмы
- соблюдаю дедлайны
- ориентируюсь на результат
- гарантирую порядочность
- наполняю "под ключ"
- предоставляю консультацию
- верну деньги, если увидите присвоение или плагиат
- наличный/безналичный расчет
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$25/час
от $25от 16 часов
#423
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 8 часов
#2298