Соединю, переплету и совью для вас любые слова и словосочетания, любым угодным Вам образом, способом и стилем.

Чем занимаюсь и что делаю:

Копирайтинг

Нейминг

Текста

Слоганы

Статьи

Рерайтинг

SEO/SMM

Наполнение сайтов, приложений, соц. сетей

Да, я один из многих в своем деле, но совершенно не удивляюсь тому, что у меня много талантливых коллег по ремеслу. Одни более опытны, другие известнее, третьи успешнее и профессиональнее. Тот факт, что некоторые кажутся более искушенными в работе, чем вторые, или обладают различными уровнями проявления таланта, само по себе ничего не означает. Ведь то, что люди имеют разные способности - социальная реальность, и моя первостепенная цель - развитие этих самых умений, путем специализации, креативности и попросту бескомпромиссного ебашилова тяжелого труда.

Главным образом:

обеспечиваю высокое качество

сдаю уникальный материал

принимаю большие объёмы

соблюдаю дедлайны

ориентируюсь на результат

гарантирую порядочность

наполняю "под ключ"

предоставляю консультацию

верну деньги, если увидите присвоение или плагиат

наличный/безналичный расчет

Цену с каждым заказчиком обсуждаю индивидуально, всегда возможно найти компромисс и взаимовыгодные условия.