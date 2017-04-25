2Mill

Борис Троян 2Mill

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Соединю, переплету и совью для вас любые слова и словосочетания, любым угодным Вам образом, способом и стилем.

Чем занимаюсь и что делаю:  

  • Копирайтинг
  • Нейминг
  • Текста
  • Слоганы
  • Статьи
  • Рерайтинг
  • SEO/SMM
  • Наполнение сайтов, приложений, соц. сетей

Да, я один из многих в своем деле, но совершенно не удивляюсь тому, что у меня много талантливых коллег по ремеслу. Одни более опытны, другие известнее, третьи успешнее и профессиональнее. Тот факт, что некоторые кажутся более искушенными в работе, чем вторые, или обладают различными уровнями проявления таланта, само по себе ничего не означает. Ведь то, что люди имеют разные способности - социальная реальность, и моя первостепенная цель - развитие этих самых умений, путем специализации, креативности и попросту бескомпромиссного ебашилова тяжелого труда.

Главным образом:

  • обеспечиваю высокое качество
  • сдаю уникальный материал
  • принимаю большие объёмы
  • соблюдаю дедлайны
  • ориентируюсь  на результат
  • гарантирую порядочность
  • наполняю "под ключ"
  • предоставляю консультацию
  • верну деньги, если увидите присвоение или плагиат
  • наличный/безналичный расчет
Цену с каждым заказчиком обсуждаю индивидуально, всегда возможно найти компромисс и взаимовыгодные условия.
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$25/час
от $25от 16 часов
#423
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 8 часов
#2298