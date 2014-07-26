Менеджер интернет-проекта
Microsoft Office, Smartresponder, Glopart, Just Click, создание несложных сайтов (Word Press), CamtasiaStudio, YouTube, Skype, Интернет, различные почтовые сервисы, социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, 1C (7, 8 версии) Зарплата и Кадры.
Ведение деловой переписки.
Опыт руководящей работы.
Опыт работы методистом ВКонтакте.
Действие аккаунта приостановлено!
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Управление проектами
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга