2biz4biz

Жанна Николаева 2biz4biz

 
50 летРоссия/Владивосток
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Менеджер интернет-проекта

Microsoft Office, Smartresponder, Glopart, Just Click, создание несложных сайтов (Word Press), CamtasiaStudio, YouTube, Skype, Интернет, различные почтовые сервисы, социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, 1C (7, 8 версии) Зарплата и Кадры.

Ведение деловой переписки.

Опыт руководящей работы.

Опыт работы методистом ВКонтакте.

Служба поддержки
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга