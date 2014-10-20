2d3d

Роберт 2d3d

 
42 годаРоссия/Салават
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
КАЧЕСТВО,ЭТО МОЙ ПРИОРИТЕТ

Точное соблюдение сроков

Работа в соответствии с Вашим ТЗ

Качество,работа до победного.

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