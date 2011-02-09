2folks

Ту 2folks

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка ХОРОШИХ сайтов, графического и веб дизайна.

Разработка графического и веб дизайна:

— создание сайтов (верстка, дизайн, система управления сайтом)

— СЕО и Яндекс Директ

— логотипы, фирменные стили, каталоги и тд

— верстка брошюр, листовок, плакатов и тд

HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $350
от 14 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга