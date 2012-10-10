Дизайн сайтов

Информационный дизайн сайтов, презентаций.

Опыт работы более 5 лет на фрилансе по указанным специализациям.

Интернет-магазины, адаптивный дизайн, инфографика.

E-mail: [email protected]

Skype: gimbat2961

http://cargocollective.com/2heads/

https://www.free-lance.ru/users/2heads/