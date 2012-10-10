2heads

Катерина 2heads

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн сайтов

Информационный дизайн сайтов, презентаций.

Опыт работы более 5 лет на фрилансе по указанным специализациям.

Интернет-магазины, адаптивный дизайн, инфографика.

E-mail: [email protected]

Skype: gimbat2961

http://cargocollective.com/2heads/

https://www.free-lance.ru/users/2heads/

Дизайн сайта
Презентации
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#1204
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $700
от 14 дней
#6120