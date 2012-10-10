Дизайн сайтов
Информационный дизайн сайтов, презентаций.
Опыт работы более 5 лет на фрилансе по указанным специализациям.
Интернет-магазины, адаптивный дизайн, инфографика.
E-mail: [email protected]
Skype: gimbat2961
http://cargocollective.com/2heads/
Портфолио
- Презентация терминалов TapTech125 просмотров
- Презетация кофейных капсул121 просмотр
- Презентация медиа-холдинга "Опора-кредит"135 просмотров
- Красивый двор147 просмотров
- Успешные сайты134 просмотра
- Мобильный мультимедийный выставочный комплекс121 просмотр
Презентации
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#1204
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $700
от 14 дней
#6120