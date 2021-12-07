2multikabu

Павел 2multikabu

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ретушь и обработка фото.

Обо мне:

Привет! Обрабатываю фото, обтравка, цветокоррекция, портретная, художественная ретушь, частотное разложение. Опыт работы более трех лет, обращайтесь.

Специализация: Ретушь

Опыт работы: 3 года

Стоимость работы: от 50 руб.

Варианты оплаты: наличные, банковский перевод, электронные деньги

Способы оплаты:

Яндекс.Деньги: 41001171804866

Сбербанк: 40817810100150791925

Контакты: [email protected]

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