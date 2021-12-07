Ретушь и обработка фото.
Обо мне:
Привет! Обрабатываю фото, обтравка, цветокоррекция, портретная, художественная ретушь, частотное разложение. Опыт работы более трех лет, обращайтесь.
Специализация: Ретушь
Опыт работы: 3 года
Стоимость работы: от 50 руб.
Варианты оплаты: наличные, банковский перевод, электронные деньги
Способы оплаты:
Яндекс.Деньги: 41001171804866
Сбербанк: 40817810100150791925
Контакты: [email protected]
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Портфолио
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