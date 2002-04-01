В профессии с 1995 г., последние позиции:
11.2008 - н.в., Дизайнер, арт-директор на договорной основе (фриланс)
Продолжение сотрудничества с АМО ЗИЛ (полиграфия, ежемесячный корпоративный pdf-бюллютень,
сувенирка, POS, наружн.реклама и пр).
Сотрудничество с ОАО "САРЭКС" (Саранский тракторный завод):
- полный редизайн ФС Компании
- написание, дизайн, верстка стайлгайда Компании (электронная версия)
- дизайн/верстка каталога продукции
- макеты в полноцветные отраслевые издания.
Сотрудничество с КЗ "Дворец на Яузе":
- дизайн/верстка афиш, биллбордов, gif-баннеров, флаеров, абонементов к мероприятиям
Сотрудничество с ОАО "Монтана - кофе":
- разработка нового дизайна нескольких упаковок для продукции (кофе)
- разработка нового дизайна кофейных марок
- дизайн макетов в полноцветные отраслевые издания, кофейное меню,
лайтбоксы для внутреннего оформления мест продаж (кинотеатры, АЗС)
- новогодние открытка и наклейка.
08.2003 - 11.2008, РКА "Автоконсалт"
Арт-директор
Разработка концепции нового образа и ежегодных имиджей крупной российской Компании (АМО ЗИЛ).
Разработка дизайна и структуры, написание и верстка брендбука АМО ЗИЛ. Комплексная рекламная поддержка Компании и дилеров (выставки, дизайн BTL, POS материалов, сувенирная и полиграфическая продукция, наружная реклама и т.д.), контроль над использованием элементов корпоративного стиля дилерами.
Разработка, участие в редактировании и непосредственно верстка юбилейной книги АМО ЗИЛ.
Разработка фирменных стилей (айдентика), дальнейшая поддержка заказчиков.
Координация/контроль работы привлекаемых фрилансеров.
04.2002 - 06.2003, Холдинг «РУСАВТОПРОМ» ("Русские автобусы")
Главный дизайнер рекламного отдела
Разработка концепции нового имиджа Компании (составление брифа на проведение тендера по новому бренду «РУССКИЕ АВТОБУСЫ»), организация фотосъемок, создание фотобанка изображений.
Полиграфический дизайн и дизайн наружной рекламы Компании и ее дилеров, а также заводов-производителей (ПАЗ, ЛиаЗ, КААЗ,ГолАЗ). Разработка дизайна презентаций Компании (MS Power Point), макетов в полноцветные специализированные издания и справочники.
09.99 - 04.2002, Компания «РУССКИЙ ПРОЕКТ»
Главный дизайнер рекламного отдела
Полиграфический дизайн, наружная реклама (outdoor, стенды Компании и т.д.), макеты в полноцветные печатные издания, в каталоги выставок и т.п.).
Разработка дизайна каталога Компании.
Поддержка и доработка фирменного стиля компании «Русский проект».
*НЕ владею 3D, Flash. Платформа - PC.
*В портфолио НЕ МОГУТ вместиться все мои работы за 16-ти летний период;)
Если что-то интересует конкретно - пишите...
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