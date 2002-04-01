Художник-дизайнер,арт-директор.Айдентика,полиграфия,иллюстрирование,коллажи

В профессии с 1995 г., последние позиции:

11.2008 - н.в., Дизайнер, арт-директор на договорной основе (фриланс)

Продолжение сотрудничества с АМО ЗИЛ (полиграфия, ежемесячный корпоративный pdf-бюллютень,

сувенирка, POS, наружн.реклама и пр).

Сотрудничество с ОАО "САРЭКС" (Саранский тракторный завод):

- полный редизайн ФС Компании

- написание, дизайн, верстка стайлгайда Компании (электронная версия)

- дизайн/верстка каталога продукции

- макеты в полноцветные отраслевые издания.

Сотрудничество с КЗ "Дворец на Яузе":

- дизайн/верстка афиш, биллбордов, gif-баннеров, флаеров, абонементов к мероприятиям

Сотрудничество с ОАО "Монтана - кофе":

- разработка нового дизайна нескольких упаковок для продукции (кофе)

- разработка нового дизайна кофейных марок

- дизайн макетов в полноцветные отраслевые издания, кофейное меню,

лайтбоксы для внутреннего оформления мест продаж (кинотеатры, АЗС)

- новогодние открытка и наклейка.

08.2003 - 11.2008, РКА "Автоконсалт"

Арт-директор

Разработка концепции нового образа и ежегодных имиджей крупной российской Компании (АМО ЗИЛ).

Разработка дизайна и структуры, написание и верстка брендбука АМО ЗИЛ. Комплексная рекламная поддержка Компании и дилеров (выставки, дизайн BTL, POS материалов, сувенирная и полиграфическая продукция, наружная реклама и т.д.), контроль над использованием элементов корпоративного стиля дилерами.

Разработка, участие в редактировании и непосредственно верстка юбилейной книги АМО ЗИЛ.

Разработка фирменных стилей (айдентика), дальнейшая поддержка заказчиков.

Координация/контроль работы привлекаемых фрилансеров.

04.2002 - 06.2003, Холдинг «РУСАВТОПРОМ» ("Русские автобусы")

Главный дизайнер рекламного отдела

Разработка концепции нового имиджа Компании (составление брифа на проведение тендера по новому бренду «РУССКИЕ АВТОБУСЫ»), организация фотосъемок, создание фотобанка изображений.

Полиграфический дизайн и дизайн наружной рекламы Компании и ее дилеров, а также заводов-производителей (ПАЗ, ЛиаЗ, КААЗ,ГолАЗ). Разработка дизайна презентаций Компании (MS Power Point), макетов в полноцветные специализированные издания и справочники.

09.99 - 04.2002, Компания «РУССКИЙ ПРОЕКТ»

Главный дизайнер рекламного отдела

Полиграфический дизайн, наружная реклама (outdoor, стенды Компании и т.д.), макеты в полноцветные печатные издания, в каталоги выставок и т.п.).

Разработка дизайна каталога Компании.

Поддержка и доработка фирменного стиля компании «Русский проект».

*НЕ владею 3D, Flash. Платформа - PC.

*В портфолио НЕ МОГУТ вместиться все мои работы за 16-ти летний период;)

Если что-то интересует конкретно - пишите...