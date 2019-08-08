Здравствуйте! Я Станислав и я специализируюсь на дизайне минималистичных (и не очень) логотипов. Буду рад каждому заказчику! :)

Здравствуйте! Я Станислав и я специализируюсь на дизайне минималистичных (и не очень) логотипов. При обработке заказа учту все ваши пожелания и сделаю логотип за максимально короткий отрезок времени (конечно не торопясь и подбирая именно то, что по моему скромному мнению может понравится именно вам). В этой сфере я уже 2 года, есть положительные отзывы (и отрицательные тоже есть, куда же без них), делал логотипы небольшим частным компаниям, а также физическим лицам (например предоставление услуг гида). Огромное спасибо за потраченное на этот текст время и, надеюсь, до новых встреч! с: