Нет ничего настолько невозможного, что не могло бы быть реальностью.

Немного о себе:

Меня зовут Алинаю Я медсестра, но в свободное время перевожу русские и украинские тексты. Ко мне чаще всего обращаются за статьями, связанными со здоровьем. Они также регулярно спрашивают о личном опыте, связанном со здравоохранением.