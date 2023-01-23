Немного о себе:
Меня зовут Алинаю Я медсестра, но в свободное время перевожу русские и украинские тексты. Ко мне чаще всего обращаются за статьями, связанными со здоровьем. Они также регулярно спрашивают о личном опыте, связанном со здравоохранением.
Я копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбном тоне.
Могу писать простые, интересные и понятные тексты, не теряя сути идеи. Я могу привести короткие и практические причины, отделить главное от второстепенного. Владею приемами составления рекламных текстов. Имею значительный опыт выполнения задач и общения через онлайн-системы управления проектами.
Могу писать душевные и трогательные тексты на социальные темы.
Пишу отличные продающие тексты на стыке маркетинга и копирайтинга. У меня есть свой стиль.
Предлагаю профессиональные письменные переводы любой сложности, включая специализированные инструкции и аннотации.
Исправления и редактирование русских и украинских текстов.
В прошлом, во время учебы в университете, я ненадолго погрузилась в предмет радиологической физики и радиобиологии, где в основном сосредоточилась на методах визуализации, термодинамике и квантовой физике. Хотя у меня было огромное количество практических занятий, где мы проверяли всевозможные расчеты, моя самая сильная сторона — теоретическая часть. Я все еще пытаюсь углубить свое понимание квантового мира и сути нашего существования.