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Алина Бурденюк 2zeXf0

 
22 годаЧехия/Брно
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Нет ничего настолько невозможного, что не могло бы быть реальностью.

Немного о себе:

Меня зовут Алинаю Я медсестра, но в свободное время перевожу русские и украинские тексты. Ко мне чаще всего обращаются за статьями, связанными со здоровьем. Они также регулярно спрашивают о личном опыте, связанном со здравоохранением.

  • Я копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбном тоне.

  • Могу писать простые, интересные и понятные тексты, не теряя сути идеи. Я могу привести короткие и практические причины, отделить главное от второстепенного. Владею приемами составления рекламных текстов. Имею значительный опыт выполнения задач и общения через онлайн-системы управления проектами.

  • Могу писать душевные и трогательные тексты на социальные темы.

  • Пишу отличные продающие тексты на стыке маркетинга и копирайтинга. У меня есть свой стиль.

  • Предлагаю профессиональные письменные переводы любой сложности, включая специализированные инструкции и аннотации.

  • Исправления и редактирование русских и украинских текстов.

    В прошлом, во время учебы в университете, я ненадолго погрузилась в предмет радиологической физики и радиобиологии, где в основном сосредоточилась на методах визуализации, термодинамике и квантовой физике. Хотя у меня было огромное количество практических занятий, где мы проверяли всевозможные расчеты, моя самая сильная сторона — теоретическая часть. Я все еще пытаюсь углубить свое понимание квантового мира и сути нашего существования.