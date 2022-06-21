Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.
Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Сделаю вашу карточку товара яркой и стильной.
✨Работаю быстро и качественно
✨Подчеркну все достоинства вашего товара
✨Выделю ваш товар на фоне конкурентов
✨ Бесплатно проконсультирую
Посмотреть больше моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1FZ8AIxNjb8ywazb_06cFlpbgL3yzSJxR
Обработка одного фото с инфографикой - 250р.
В стоимость входит:
✨Анализ конкурентов
✨Отбор фото
✨Консультация
✨ Разработка дизайна
Остальные карточки для этого товара - 150р.
Один круг правок - бесплатно, остальные +100р.
Скидка на большие заказы(10 карточек и больше): главная карточка - 150р., Остальные 80р.
Предоплата - 100% на маленькие заказы
50% - большие (10+ карточек)
Срок выполнения 1-3 дня
Буду рада сотрудничеству!❤️