Инфографика для маркетплейсов WB/OZON Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов. Сделаю вашу карточку товара яркой и стильной. ✨Работаю быстро и качественно ✨Подчеркну все достоинства вашего товара ✨Выделю ваш товар на фоне конкурентов ✨ Бесплатно проконсультирую Посмотреть больше моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1FZ8AIxNjb8ywazb_06cFlpbgL3yzSJxR Обработка одного фото с инфографикой - 250р. В стоимость входит: ✨Анализ конкурентов ✨Отбор фото ✨Консультация ✨ Разработка дизайна Остальные карточки для этого товара - 150р. Один круг правок - бесплатно, остальные +100р. Скидка на большие заказы(10 карточек и больше): главная карточка - 150р., Остальные 80р. Предоплата - 100% на маленькие заказы 50% - большие (10+ карточек) Срок выполнения 1-3 дня Буду рада сотрудничеству!❤️

Я против войны в Украине !