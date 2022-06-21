3061136

Анастасия 3061136

 
29 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Инфографика для маркетплейсов WB/OZON

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.

Я - дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Сделаю вашу карточку товара яркой и стильной.

✨Работаю быстро и качественно

✨Подчеркну все достоинства вашего товара

✨Выделю ваш товар на фоне конкурентов

✨ Бесплатно проконсультирую

Посмотреть больше моих работ: https://drive.google.com/drive/folders/1FZ8AIxNjb8ywazb_06cFlpbgL3yzSJxR

Обработка одного фото с инфографикой - 250р.

В стоимость входит:

✨Анализ конкурентов

✨Отбор фото

✨Консультация

✨ Разработка дизайна

Остальные карточки для этого товара - 150р.

Один круг правок - бесплатно, остальные +100р.

Скидка на большие заказы(10 карточек и больше): главная карточка - 150р., Остальные 80р.

Предоплата - 100% на маленькие заказы

50% - большие (10+ карточек)

Срок выполнения 1-3 дня

Буду рада сотрудничеству!❤️