30min_do_vesny

Переводчик немецкого языка (гуманитарная сфера), копирайтер

Образование:

• 09.2006 г. – по настоящее время – МГУ им. Н. П. Огарева, факультет иностранных языков, «Филология. Немецкий язык». Высшее неполное лингвистическое образование.

• 15.08.2008 – 25.08.2008 гг. – теоретический и практический курс по программе «Практическая журналистика» при Национальном институте «Высшая школа управления», г. Москва.

• 09.2009 – 06.2010 гг. – курс повышения квалификации при Мордовском региональном отделении Союза Переводчиков России по программе «Переводчик документов физических и юридических лиц» / «Urkundenübersetzer» (Немецкий язык)

• 09. 2009 – 06.2010 гг. – курс «Переводчик в гуманитарной сфере» (Немецкий язык), центр межъязыковой коммуникации «Гермес», при Институте дополнительного образования МГУ им. Н. П. Огарева.