31612046677

Художник, дизайнер (полиграфия, веб), фотограф
Значительный опыт работы в области полиграфического дизайна:
* буклеты.
* рекламные проспекты.
* афиши.
* бланки.
* визитные карточки.
* разработка фирменного стиля
* разработка логотипов
К работе всегда подхожу ответственно и максимально творчески, чтобы исходный продукт нёс в себе исключительно положительный заряд и заинтересованность потенциального клиента/ потребителя в рекламируемом издаваемом продукте.
Исполнительна. Ответственна. Пунктуальна (работу выполняю в чётко оговоренные сроки).
Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw.
Владение языками: русский – родной, английский – свободно, немецкий и голландский – изучаю, на данном этапе могу читать и понимать.
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