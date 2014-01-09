31612046677

Художник, дизайнер (полиграфия, веб), фотограф

Значительный опыт работы в области полиграфического дизайна:

* буклеты.

* рекламные проспекты.

* афиши.

* бланки.

* визитные карточки.

* разработка фирменного стиля

* разработка логотипов

К работе всегда подхожу ответственно и максимально творчески, чтобы исходный продукт нёс в себе исключительно положительный заряд и заинтересованность потенциального клиента/ потребителя в рекламируемом издаваемом продукте.

Исполнительна. Ответственна. Пунктуальна (работу выполняю в чётко оговоренные сроки).

Знание программ: Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, PageMaker, CorelDraw.

Владение языками: русский – родной, английский – свободно, немецкий и голландский – изучаю, на данном этапе могу читать и понимать.