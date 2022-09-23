329-330-8

Вадим 329-330-8

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Творчество, бизнес. (живопись, поэзия, оптовые продажи, производство, строительство)

Предприниматель с 2011 года. Инженерно-техническое образование. Направление работы:

-строительство, проектирование, производство стройматериалов;

-оптовые продажи;

-консалтинг (консультирование: организация бизнеса, выбор ниш, аналитика, организация  труда на производстве, бережливое производство, оптимизация затрат, мотивация кадров, модернизация и улучшение эффективности труда и производства, инвестирование);

Творчество: поэзия, живопись, актерское и ораторское ремесло, фотомодель.