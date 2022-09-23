Творчество, бизнес. (живопись, поэзия, оптовые продажи, производство, строительство) Предприниматель с 2011 года. Инженерно-техническое образование. Направление работы: -строительство, проектирование, производство стройматериалов; -оптовые продажи; -консалтинг (консультирование: организация бизнеса, выбор ниш, аналитика, организация труда на производстве, бережливое производство, оптимизация затрат, мотивация кадров, модернизация и улучшение эффективности труда и производства, инвестирование); Творчество: поэзия, живопись, актерское и ораторское ремесло, фотомодель.

Я против войны в Украине !