Юридические услуги дистанционно в Ставрополе, Таганроге, по Югу России.

Бесплатные юридические консультации юридическим и физическимлицам в г. Ставрополе.

Составление документов в суд и органы власти (Претензии, заявления, жалобы,

иски, возражения, отзывы, ходатайства, договоры и прочие документы), в том

числе деловой переписки, связанной с применением норм права.

Разработка проектов индивидуальных договоров, соглашений, оферт и иных

документов.

Правовая экспертиза представленных документов на соответствие действующему

законодательству.

Оценка правовых рисков заключаемых сделок и совершаемых юридически значимых

действий.

Досудебная аналитика перспектив спора и выработка позиции по судебному делу.

Проведение досудебной подготовки.

Представление интересов клиента в судах всех инстанций по гражданским делам

(споры: семейные, жилищные, земельные, наследственные, трудовые и прочие,

вытекающие из гражданско-правовых отношений). Арбитраж.

Представление интересов клиента в отношениях с надзорными, контролирующими и

правоохранительными органами государственной власти и местного самоуправления.

Защита в судах по уголовным и административным делам любой категории и

сложности.

Помощь сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, а также лицам,

приравненным к ним, в постановке на учет для получения социального жилья вне

очереди с учетом действительного состава семьи.

Помощь военнослужащим, работникам ФСИН, МВД, участникам боевых действий,

инвалидам всех групп в получении жилья или земельного участка для ИЖС… (Есть

особенности).

Обжалование судебных решений и решений, действий (бездействия) органов власти и

их должностных лиц.

Обжалование решений медико-социальных экспертиз об отказе в признании лица

инвалидом.

Участие на стороне клиента в исполнительном производстве службы судебных

приставов. Освобождение движимого и недвижимого имущества от ареста;

Обжалование решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

Защита интересов участника размещенного заказа для государственных и

муниципальных нужд. Правовое сопровождение заключенных контрактов. (заключение

контракта, расторжение контракта, деловая переписка с контрагентом и

контролирующими органами, правовой анализ тендерной и иной документации,

составление обращений в антимонопольный орган, представительство в контролирующих

и правоохранительных органах, в арбитраже, исключение из реестра

недобросовестных поставщиков, понуждение Заказчика к исполнению обязательств по

контракту, пресечение противоправного поведения со стороны Заказчика, взыскание

долгов из бюджетов).

Сопровождение сделок с недвижимостью и иным имуществом;