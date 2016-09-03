Бесплатные юридические консультации юридическим и физическимлицам в г. Ставрополе.
Составление документов в суд и органы власти (Претензии, заявления, жалобы,
иски, возражения, отзывы, ходатайства, договоры и прочие документы), в том
числе деловой переписки, связанной с применением норм права.
Разработка проектов индивидуальных договоров, соглашений, оферт и иных
документов.
Правовая экспертиза представленных документов на соответствие действующему
законодательству.
Оценка правовых рисков заключаемых сделок и совершаемых юридически значимых
действий.
Досудебная аналитика перспектив спора и выработка позиции по судебному делу.
Проведение досудебной подготовки.
Представление интересов клиента в судах всех инстанций по гражданским делам
(споры: семейные, жилищные, земельные, наследственные, трудовые и прочие,
вытекающие из гражданско-правовых отношений). Арбитраж.
Представление интересов клиента в отношениях с надзорными, контролирующими и
правоохранительными органами государственной власти и местного самоуправления.
Защита в судах по уголовным и административным делам любой категории и
сложности.
Помощь сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, а также лицам,
приравненным к ним, в постановке на учет для получения социального жилья вне
очереди с учетом действительного состава семьи.
Помощь военнослужащим, работникам ФСИН, МВД, участникам боевых действий,
инвалидам всех групп в получении жилья или земельного участка для ИЖС… (Есть
особенности).
Обжалование судебных решений и решений, действий (бездействия) органов власти и
их должностных лиц.
Обжалование решений медико-социальных экспертиз об отказе в признании лица
инвалидом.
Участие на стороне клиента в исполнительном производстве службы судебных
приставов. Освобождение движимого и недвижимого имущества от ареста;
Обжалование решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
Защита интересов участника размещенного заказа для государственных и
муниципальных нужд. Правовое сопровождение заключенных контрактов. (заключение
контракта, расторжение контракта, деловая переписка с контрагентом и
контролирующими органами, правовой анализ тендерной и иной документации,
составление обращений в антимонопольный орган, представительство в контролирующих
и правоохранительных органах, в арбитраже, исключение из реестра
недобросовестных поставщиков, понуждение Заказчика к исполнению обязательств по
контракту, пресечение противоправного поведения со стороны Заказчика, взыскание
долгов из бюджетов).
Сопровождение сделок с недвижимостью и иным имуществом;
- Другие услуги.