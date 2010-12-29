Работаю с wordpress и joomla
Быстро, не дорого, качественно. Индивидуальный дизайн.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Отличный специалист.Задачу решил очень быстро.Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание, моментальная оплата. Не откажусь от дальнейшего сотрудничества. "Человек - Слово".
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