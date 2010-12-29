3318

Денис Кучеров 3318

 
36 летРоссия/Владимир
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Работаю с wordpress и joomla

Быстро, не дорого, качественно. Индивидуальный дизайн.

[email protected]

WordPressJoomla
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Отзывы заказчиков
Sallah
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужна помощь по Джумле - проблемы с корзиной
Отличный специалист.Задачу решил очень быстро.Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое задание, моментальная оплата. Не откажусь от дальнейшего сотрудничества. "Человек - Слово".
Ответный отзыв
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