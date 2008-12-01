Начальный опыт дизайна был приобретён в 2005 году, на стажировке в одной компании "ПиКей".

Дальше происходили перевороты и я пошёл учиться в учебный центр Института Информационных Технологий и Закончил с четырьмя Удостоверениями:

2008 — web-дизайн, web-дизайнер

2008 — flash-анимация, академия дизайна, flash-дизайнер

2008 — web-программирование, web-программист php

2008 — оптимизация, SEO оптимизация и раскрутка

Самое любимое из всего полученного опыта по знаниям - создание флэш объектов, статичных и анимированных, подходящих ко всему, даже в использовании презентации.

Мною были проделаны такие работы, как оптимизация нескольких сайтов в доменной зоне Lu - Люксембург, ревёрстка шаблона сайта для государственного заказчика с использованием графической психологии, создание различных флэш банеров различной сложности.

Сейчас нахожусь в Статусе Вельможи-фриланс) Буду рад получить любую работу с достойной компенсацией за предоставляемый талант и затраченное драгоценное время.

О себе: Не имею так вредных привычек как курение и алкоголь, занимаюсь лёгкой утренней гимнастикой, Читаю Литературу.

Мои качество - это ответственность, целеустремлённость, работоспособность, правдивость, умение найти не одно решение для созданного вопроса.

У меня есть мой сайт, я его создал, когда ещё учился, скромненький, но пользовательский.