33594serge

Здравствуйте. Нужна шапка сайта. - размер1170 x 446 px - стиль "умеренный" минимализм - тематика "ягоды годжи" - основной цвет #E5361F - слоган "Ягоды годжи - ...
Баннеры28 заявок
Закрыт
11 лет назад
Здравствуйте. Нужна шапка сайта. - размер1170 x 446 px - стиль "умеренный" минимализм - тематика "ягоды годжи" - основной цвет #E5361F - слоган "Ягоды годжи - ...
Сверстать html5 css3 из psd.
Доброго времени суток. Сверстать 3 html страницы из psd. ТЗ и образцы прикреплены. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки выполнения. Спасибо.
Календарь с ценами на полный год из периодов времени (дат). Форма из двух jquery datepicker ов и одного поля для цены.(from , to , price) с возможностью динамического добавления неограниченного количества ...