Лазерная резка
Компания ООО «Страж-Лазер» г. Москва, работающая на рынке промышленной лазерной резки более 15 лет, предлагает полный спектр услуг по лазерной резке листового и профильного металла,
металлообработке и производству любых металлоконструкций из листового металла.
Помимо этого, производственное предприятие выполняет высечные, токарно-фрезерные, сварочные работы, слесарные операции, механосборочные работы,
гибку и рубку листового металла, зенковку, пуклевку (отверстия с отбортовкой), порошковую покраску.
Осуществляем лазерную резку:
- черная сталь до 25 мм.
- нержавеющая сталь до 15 мм.
- алюминий до 10 мм.
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