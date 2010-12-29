Лазерная резка

Компания ООО «Страж-Лазер» г. Москва, работающая на рынке промышленной лазерной резки более 15 лет, предлагает полный спектр услуг по лазерной резке листового и профильного металла,

металлообработке и производству любых металлоконструкций из листового металла.

Помимо этого, производственное предприятие выполняет высечные, токарно-фрезерные, сварочные работы, слесарные операции, механосборочные работы,

гибку и рубку листового металла, зенковку, пуклевку (отверстия с отбортовкой), порошковую покраску.

Осуществляем лазерную резку:

- черная сталь до 25 мм.

- нержавеющая сталь до 15 мм.

- алюминий до 10 мм.