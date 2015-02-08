Интернет-маркетилог

Имею опыт продвижения брендов как в сфере промышленной продукции, так и в сфере услуг. В промышленности обслуживал маркетинговые кампании светодиодной электроники (по

итогам сотрудничества вывод предприятия в Топ «Лидер отрасли»), товаров

строительного назначения, аксессуаров к средствам мобильной связи. В сфере

услуг имел дело с продвижением лазерной гравировки, образовательных услуг,

услуг центра психологии и салонов красоты (как результат – рост продаж минимум

на 30%). Работал как в приват-консалтинге, так и в команде. Имею опыт работы в сфере прямых продаж. Знаком с особенностями привлечения клиентов во всех социальных сетях, используя наиболее современный

инструментарий. Владею навыками по настройке рекламных кампаний в основных поисковых системах, работе

с сервисами веб-аналитики и СЕО-оптимизации текста. Порядочность и честность гарантирую.