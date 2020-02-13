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Мария Черевко 353757mv

 
22 годаРоссия/Волжск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
я - сертифицированный специалист «Монетизатор баз»

Здравствуйте, я - сертифицированный специалист «Монетизатор баз» 

Монетизатор баз решает самую главную проблему любого предпринимателя - приводит живых клиентов без доп.затрат, используя имеющиеся базы заказчика: 

- Это email-базы 

- Это базы подписчиков в соц.сетях 

- Базы подписчиков в мессенджерах 

- Клиентские базы с номерами телефон 

Чем полезен Монетизатор баз для бизнеса 

⃣ Проанализирует конкурентов и их маркетинг 

⃣ Исследует ЦА и составит портрет с болями и возражениями 

⃣ Составит полную и подробную стратегию сборы базы 

⃣ Напишет welcome- серию писем ( для сокращения цикла сделки и тд) 

⃣ Напишет серию писем для реактивация уснувших подписчиков, продающие, триггерные письма 

⃣ Сделает полную стратегию email- маркетинга 

⃣ Составит краткую стратегию рассылок в мессенджерах 

⃣ Пропишет стратегию RFM-сегментации 

( поможет продавать текущим клиентам чаще и больше ) 

⃣Сделает Продающую презентацию, Маркетинг-кит и Квиз для увеличения конверсии заявок 

⃣⃣Пропишет контент-план для соц.сетей 

(Продающие посты, развлекательный контент и др) 

⃣⃣ Создаст скрипт для отдела продаж по обработке заявок 

И не только 

Запишитесь на бесплатную вводную консультацию , где проанализируем маркетинг вашей компании

https://docs.google.com/document/d/1RDsPMIv3LrfoIs5WBfPNFAw-hnI6MSYT6XHs67e_Z64/edit

- ссылка на работу, которая была сделана в течение курса

Работа состоит из 4 блоков:

1.Email-маркетинг

2.Мессенджер-стратегия

3.Работа с текущими клиентами(RFM, квиз, скрипт обработки заявки)

4.Работа с соц.сетями

5.Примеры писем