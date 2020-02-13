Здравствуйте, я - сертифицированный специалист «Монетизатор баз»
Монетизатор баз решает самую главную проблему любого предпринимателя - приводит живых клиентов без доп.затрат, используя имеющиеся базы заказчика:
- Это email-базы
- Это базы подписчиков в соц.сетях
- Базы подписчиков в мессенджерах
- Клиентские базы с номерами телефон
Чем полезен Монетизатор баз для бизнеса
⃣ Проанализирует конкурентов и их маркетинг
⃣ Исследует ЦА и составит портрет с болями и возражениями
⃣ Составит полную и подробную стратегию сборы базы
⃣ Напишет welcome- серию писем ( для сокращения цикла сделки и тд)
⃣ Напишет серию писем для реактивация уснувших подписчиков, продающие, триггерные письма
⃣ Сделает полную стратегию email- маркетинга
⃣ Составит краткую стратегию рассылок в мессенджерах
⃣ Пропишет стратегию RFM-сегментации
( поможет продавать текущим клиентам чаще и больше )
⃣Сделает Продающую презентацию, Маркетинг-кит и Квиз для увеличения конверсии заявок
⃣⃣Пропишет контент-план для соц.сетей
(Продающие посты, развлекательный контент и др)
⃣⃣ Создаст скрипт для отдела продаж по обработке заявок
И не только
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https://docs.google.com/document/d/1RDsPMIv3LrfoIs5WBfPNFAw-hnI6MSYT6XHs67e_Z64/edit
- ссылка на работу, которая была сделана в течение курса
Работа состоит из 4 блоков:
1.Email-маркетинг
2.Мессенджер-стратегия
3.Работа с текущими клиентами(RFM, квиз, скрипт обработки заявки)
4.Работа с соц.сетями
5.Примеры писем