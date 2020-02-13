я - сертифицированный специалист «Монетизатор баз»

Здравствуйте, я - сертифицированный специалист «Монетизатор баз»

Монетизатор баз решает самую главную проблему любого предпринимателя - приводит живых клиентов без доп.затрат, используя имеющиеся базы заказчика:

- Это email-базы

- Это базы подписчиков в соц.сетях

- Базы подписчиков в мессенджерах

- Клиентские базы с номерами телефон

Чем полезен Монетизатор баз для бизнеса

⃣ Проанализирует конкурентов и их маркетинг

⃣ Исследует ЦА и составит портрет с болями и возражениями

⃣ Составит полную и подробную стратегию сборы базы

⃣ Напишет welcome- серию писем ( для сокращения цикла сделки и тд)

⃣ Напишет серию писем для реактивация уснувших подписчиков, продающие, триггерные письма

⃣ Сделает полную стратегию email- маркетинга

⃣ Составит краткую стратегию рассылок в мессенджерах

⃣ Пропишет стратегию RFM-сегментации

( поможет продавать текущим клиентам чаще и больше )

⃣Сделает Продающую презентацию, Маркетинг-кит и Квиз для увеличения конверсии заявок

⃣⃣Пропишет контент-план для соц.сетей

(Продающие посты, развлекательный контент и др)

⃣⃣ Создаст скрипт для отдела продаж по обработке заявок

И не только

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https://docs.google.com/document/d/1RDsPMIv3LrfoIs5WBfPNFAw-hnI6MSYT6XHs67e_Z64/edit

- ссылка на работу, которая была сделана в течение курса

Работа состоит из 4 блоков:

1.Email-маркетинг

2.Мессенджер-стратегия

3.Работа с текущими клиентами(RFM, квиз, скрипт обработки заявки)

4.Работа с соц.сетями

5.Примеры писем