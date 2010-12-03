360grafik

Анна Тао 360grafik

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
360°GRAFIK Design Studio

360° GRAFIK – студия графического дизайна.

Профессионализм и многолетний опыт работы позволяют предлагать

качественные и эффективные решения дизайнерских задач любой сложности.

360° GRAFIK предлагает полный спектр услуг, охватывающий все значимые области графического дизайна.

Специализация:

• Айдентика: логотип, фирменный стиль, редизайн логотипа

• Геральдика: разработка герба (герб компании, фамильный, личный)

• Полиграфия: буклет, лифлет, открытка, приглашение, календарь, плакат, каталог, газета, журнал, визитные карточки, меню

• Упаковка: торговая марка, этикетка, упаковка, POS-материалы

• Веб-графика: иконки, пиктограммы

• Иллюстрация

• Компакт-диски

• Презентация

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#1077
Фирменный стиль
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от $50
от 5 дней
#1254
Верстка полиграфии
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от $25
от 4 дней
#1625
Иллюстрации и Рисунки
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от $35
от 5 дней
#2801
Логотипы и Знаки
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от $30
от 5 дней
#3911