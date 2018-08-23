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Глеб Тысевич 375298263531GLEb

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Все выполняется быстро и качественно )))

  • Ul/UX Дизайн

    Добрый день уважаемые дизайнеры ))) задание не очень сложное  портфолио обязательно  на счёт оплаты прошу писать в личные сообщения ))) там и обсудим детали ))) удачного дня )))

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад