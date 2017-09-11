Дизайнер интерьера

Здравствуйте, меня зовут Елена. Дизайном интерьеров занимаюсь с 2011 года.

Работаю удалённо из Ташкента.

8$ за кв.м. Предоплата не менее 30%

В дизайн-проект входит:

- планировочное решение (2-3 варианта);

-разработка дизайн-концепции интерьера (идеи);

-3d-визуализация (от 4-х ракурсов на помещение);

-пакет чертежей, необходимых для реализации проекта (замерочный план, демонтажный план, план с расстановкой мебели, план электрики с привязкой, план осветительных приборов с привязкой, план пола и потолка, а также развертки стен)

Пишите на почту [email protected]

или телеграмм +998935786383