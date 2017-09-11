Дизайнер интерьера
Здравствуйте, меня зовут Елена. Дизайном интерьеров занимаюсь с 2011 года.
Работаю удалённо из Ташкента.
8$ за кв.м. Предоплата не менее 30%
В дизайн-проект входит:
- планировочное решение (2-3 варианта);
-разработка дизайн-концепции интерьера (идеи);
-3d-визуализация (от 4-х ракурсов на помещение);
-пакет чертежей, необходимых для реализации проекта (замерочный план, демонтажный план, план с расстановкой мебели, план электрики с привязкой, план осветительных приборов с привязкой, план пола и потолка, а также развертки стен)
Пишите на почту [email protected]
или телеграмм +998935786383
Портфолио
- 2-х этажный пентхаус218 просмотров