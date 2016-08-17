Март 2014 — июнь 2014
Рекламная группа "Тандем"
Интернет-маркетолог
* Web-аналитика;
* Оценка трафика по текущим проектам (по направлению - Недвижимость), потенциальных проектов и общих площадок;
* Отслеживание динамики по трафику в общем по площадкам;
* Составление графиков по динамике трафика, статистики;
* Презентация менеджерам, клиентам изменений по трафику, статистике;
* Сбор и анализ статистики по проектам;
* Оценка статистики по проектам;
* Оценка статистики по не проектам (составление рейтинга площадок);
* Предложения по повышению эффективности проектов;
* Настройка счетчика клиента для анализа РК;
* Аналитика проведенных рекламных кампаний;
* Прогноз эффективности по рекламным кампаниям клиентов и потенциальных клиентов агентства;
* Консультации клиентов по оценке проведенных рекламных кампаний;
* Прогноз по потенциальному росту площадок;
* Сопоставление эффективности;
* Подбор эффективных площадок для определенных сегментов;
* Поиск и оценка новых площадок;
* Проведение аудита сайтов клиентов;
* Составление проектной документации: брифы, ТЗ, отчеты, инструкции;
* Постановка задач проектной группе и контроль их выполнения;
* Координация, контроль сроков и этапов реализации проектов;
* Инициация предложений по улучшению/оптимизации каждого пункта, а так же эксклюзивных форматов на площадках рекламной группы.
Февраль 2008 — февраль 2014
ООО "ОливТел"
Менеджер интернет-проектов
* Создание, развитие и дальнейшее продвижение сайта с "нуля" до стабильного количества посещений (более 9000 уникальных хостов в сутки);
Управление компаниями в сетях контекстной рекламы: Яндекс. Директ, Google AdWords;
* Оптимизация сайта и его дальнейшее продвижение в поисковых системах Яндекс и Google (от составления семантического ядра до работы с биржами ссылок и SEO-копирайтинга);
* Контроль и управление работой подрядчиков в сфере дизайна, верстки, SEO и SMO;
* Медийная реклама;
* Баннерообменные сети;
* Аналитическая работа и планирование стратегии продвижения (на основании данных Google Analytics, Яндекс-Метрика, Liveinternet);
* Usability;
* Создание концепции продвижения сайта в блогосфере и социальных сетях;
* Работы по созданию и последующей успешной реализации идей интернет-сообществ на сайтах Vk.com, Facebook и др.;
* SMM (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Livejournal, Youtube)
* Копирайтинг;
* Рерайтинг;
* HTML-верстка;
* Интернет-журналистика (выездные работы по созданию фото-видео репортажей, командировки в города России, написание материала, освещение мероприятий, публицистика)
Август 2010 — август 2011
Внештатный специалист по интернет-продвижению
* SEO;
* SMM;
* Построение концепции проекта;
* Создание стратегии продвижения, планирование рекламной кампании;
* Интеграция сайтов в блоги и социальные сети,
* Вирусный маркетинг;
* Партизанский маркетинг,
(Контроль работы субподрядчиков)
* Управление компаниями в сетях контекстной рекламы: Яндекс. Директ, Google AdWords, Бегун.
Успешно проведенные проекты - yaroslavfilm.ru (smm-продвижение фильма "Ярослав. Тысячу лет назад" - увеличение посещаемости кинотеатров за счет рекламных акций в социальных сетях и блогосфере), xquest.ru и другие проекты.
Сентябрь 2007 — февраль 2008
Медиа-холдинг "РБК"
Контент-менеджер
* Поиск контента в отечественном и зарубежном интернет-сегменте, подготовка и выкладка контента на сайт;
* Написание статей, участие в формировании рекламных и новостных блоков;
* HTML-верстка;
* Создание иллюстраций к сайту.
Проекты: fishki.net, ziza.ru