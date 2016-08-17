Контент. Копирайтинг. Web-аналитика. Маркетинг. SEO. SMM. SMO. Видео и фото

Март 2014 — июнь 2014

Рекламная группа "Тандем"

Интернет-маркетолог

* Web-аналитика;

* Оценка трафика по текущим проектам (по направлению - Недвижимость), потенциальных проектов и общих площадок;

* Отслеживание динамики по трафику в общем по площадкам;

* Составление графиков по динамике трафика, статистики;

* Презентация менеджерам, клиентам изменений по трафику, статистике;

* Сбор и анализ статистики по проектам;

* Оценка статистики по проектам;

* Оценка статистики по не проектам (составление рейтинга площадок);

* Предложения по повышению эффективности проектов;

* Настройка счетчика клиента для анализа РК;

* Аналитика проведенных рекламных кампаний;

* Прогноз эффективности по рекламным кампаниям клиентов и потенциальных клиентов агентства;

* Консультации клиентов по оценке проведенных рекламных кампаний;

* Прогноз по потенциальному росту площадок;

* Сопоставление эффективности;

* Подбор эффективных площадок для определенных сегментов;

* Поиск и оценка новых площадок;

* Проведение аудита сайтов клиентов;

* Составление проектной документации: брифы, ТЗ, отчеты, инструкции;

* Постановка задач проектной группе и контроль их выполнения;

* Координация, контроль сроков и этапов реализации проектов;

* Инициация предложений по улучшению/оптимизации каждого пункта, а так же эксклюзивных форматов на площадках рекламной группы.

Февраль 2008 — февраль 2014

ООО "ОливТел"

Менеджер интернет-проектов

* Создание, развитие и дальнейшее продвижение сайта с "нуля" до стабильного количества посещений (более 9000 уникальных хостов в сутки);

Управление компаниями в сетях контекстной рекламы: Яндекс. Директ, Google AdWords;

* Оптимизация сайта и его дальнейшее продвижение в поисковых системах Яндекс и Google (от составления семантического ядра до работы с биржами ссылок и SEO-копирайтинга);

* Контроль и управление работой подрядчиков в сфере дизайна, верстки, SEO и SMO;

* Медийная реклама;

* Баннерообменные сети;

* Аналитическая работа и планирование стратегии продвижения (на основании данных Google Analytics, Яндекс-Метрика, Liveinternet);

* Usability;

* Создание концепции продвижения сайта в блогосфере и социальных сетях;

* Работы по созданию и последующей успешной реализации идей интернет-сообществ на сайтах Vk.com, Facebook и др.;

* SMM (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Livejournal, Youtube)

* Копирайтинг;

* Рерайтинг;

* HTML-верстка;

* Интернет-журналистика (выездные работы по созданию фото-видео репортажей, командировки в города России, написание материала, освещение мероприятий, публицистика)

Август 2010 — август 2011

Solar.PR

Внештатный специалист по интернет-продвижению

* SEO;

* SMM;

* Построение концепции проекта;

* Создание стратегии продвижения, планирование рекламной кампании;

* Интеграция сайтов в блоги и социальные сети,

* Вирусный маркетинг;

* Партизанский маркетинг,

(Контроль работы субподрядчиков)

* Управление компаниями в сетях контекстной рекламы: Яндекс. Директ, Google AdWords, Бегун.

Успешно проведенные проекты - yaroslavfilm.ru (smm-продвижение фильма "Ярослав. Тысячу лет назад" - увеличение посещаемости кинотеатров за счет рекламных акций в социальных сетях и блогосфере), xquest.ru и другие проекты.

Сентябрь 2007 — февраль 2008

Медиа-холдинг "РБК"

Контент-менеджер

* Поиск контента в отечественном и зарубежном интернет-сегменте, подготовка и выкладка контента на сайт;

* Написание статей, участие в формировании рекламных и новостных блоков;

* HTML-верстка;

* Создание иллюстраций к сайту.

Проекты: fishki.net, ziza.ru