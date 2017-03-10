380632688438

Анастасия 380632688438

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Web-дизайн для бизнеса - Вы получите именно то, что хотите!

Графический дизайн любой сложности: порталы, визитки, landing pages, промо-сайты, каталоги, статейники, интернет магазины.

Продающие макеты по доступным ценам от профессионального веб-дизайнера с 2-х летним опытом работы. 

Мои преимущества:

  • Гарантия качества;
  • Отрисовка до конечного результата по требованию клиента;
  • Множество примеров работ;
  • Низкие цены - от 1000 рублей;
  • Предусмотрен манибэк;
  • Дизайн сайтов - мое любимое дело.