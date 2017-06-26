380667583266

Валентина Александровна Кем, 30 лет, (место проживания – г.Кременчуг, Украина).
Опыт работы
Всего - около 10лет
.Опыт работы копирайтером – начинающий копирайтер.
Тематика статей
Банковское дело, кредитование, строительство, недвижимость,социальная тематика (семейные ценности, дети, зависимости, бедность, карьера и т.д.), женская тематика, история, а также продукты питания, цветы (выращивание), домашняя усадьба, огород, искусство, культура, история, хобби, домашние питомцы и т.д.
Образование
Среднее специальное. 2004-2007гг. - Волгоградский техникум железнодорожного транспорта, специальность «Экономика и бухгалтерский учёт»
Профессиональные навыки
Свободное владение русским языком, , высокая грамотность.
Профессиональные качества
Умею самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на практике,
ценю свое время и время людей, с удовольствием учусь чему-то новому.
Уровень владения компьютером
Абсолютно свободно владею на уровне пользователя, высокая скорость печати.
Предпочтительный способ оплаты
– на карточку „ПриватБанк”, WebMoney.
Мои расценки
Мои расценки за 1 тыс. знаков – 0.5 дол. Более сложные тексты – от 1 долл (в зависимости от сложности заданий, требования к проценту уникальности, нагрузки и т.д.).