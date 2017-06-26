380667583266

Пишу "умный" контент на разную тематику.

Валентина Александровна Кем, 30 лет, (место проживания – г.Кременчуг, Украина).

Опыт работы

Всего - около 10лет

.Опыт работы копирайтером – начинающий копирайтер.

Тематика статей

Банковское дело, кредитование, строительство, недвижимость,социальная тематика (семейные ценности, дети, зависимости, бедность, карьера и т.д.), женская тематика, история, а также продукты питания, цветы (выращивание), домашняя усадьба, огород, искусство, культура, история, хобби, домашние питомцы и т.д.

Образование

Среднее специальное. 2004-2007гг. - Волгоградский техникум железнодорожного транспорта, специальность «Экономика и бухгалтерский учёт»

Профессиональные навыки

Свободное владение русским языком, , высокая грамотность.

Профессиональные качества

Умею самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на практике,

ценю свое время и время людей, с удовольствием учусь чему-то новому.

Уровень владения компьютером

Абсолютно свободно владею на уровне пользователя, высокая скорость печати.

Предпочтительный способ оплаты

– на карточку „ПриватБанк”, WebMoney.

Мои расценки

Мои расценки за 1 тыс. знаков – 0.5 дол. Более сложные тексты – от 1 долл (в зависимости от сложности заданий, требования к проценту уникальности, нагрузки и т.д.).