380667583266

Валентина 380667583266

 
38 летУкраина/Кременчуг
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Пишу "умный" контент на разную тематику.

                                     Валентина Александровна Кем, 30 лет, (место проживания – г.Кременчуг, Украина).

Опыт работы

Всего - около 10лет

.Опыт работы копирайтером – начинающий копирайтер.

 Тематика статей

Банковское дело, кредитование, строительство, недвижимость,социальная тематика (семейные ценности, дети, зависимости, бедность, карьера и т.д.), женская тематика, история, а также продукты питания, цветы (выращивание), домашняя усадьба, огород, искусство, культура, история, хобби, домашние питомцы и т.д. 

Образование

Среднее специальное. 2004-2007гг. - Волгоградский техникум железнодорожного транспорта, специальность «Экономика и бухгалтерский учёт»

 Профессиональные навыки

Свободное владение русским языком, , высокая грамотность. 

 Профессиональные качества

Умею самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на практике,

ценю свое время и время людей, с удовольствием учусь чему-то новому.

 Уровень владения компьютером

Абсолютно свободно владею на уровне пользователя, высокая скорость печати.

 Предпочтительный способ оплаты

– на карточку „ПриватБанк”, WebMoney. 

Мои расценки

 Мои расценки за 1 тыс. знаков – 0.5 дол. Более сложные тексты – от 1 долл (в зависимости от сложности заданий, требования к проценту уникальности, нагрузки и т.д.).     