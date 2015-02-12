Макарова Виктория Александровна
Дата рождения: 28.07.1993
Адрес проживания: Украина, Донецк
Телефон: +380953587159
e-mail: [email protected]
Профессиональные навыки:
… степень владения ПК: уверенный пользователь
.…знание языков: русский и украинский; английский(начальный уровень).
Опыт работы: Педагог-организатор 2013-2015 год.
Функциональные обязанности:
- написание сценариев, разработка праздничной программы.
- работа с клиентами.
-организация и проведения праздников.
Образование: Донецкий Национальный Университет, филологический факультет, специальность «Журналистика»,
Дополнительное образование: Курсы «Парикмахеров» 2009 год.
Личные качества: ответственность, нацеленность на результат, усидчивость, активность, позитивный настрой, желание работать и зарабатывать.
Дополнительная информация:
- не замужем, детей нет.
- наличие водительского удостоверения, категория В.
-наличие загранпаспорта.
- вредных привычек не имею.
-хобби-фотография, путешествия, написание стихотворений и рассказов, танцы.