380953587159

Виктория 380953587159

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Макарова Виктория Александровна

Дата рождения: 28.07.1993

Адрес проживания: Украина, Донецк

Телефон: +380953587159

e-mail: [email protected] 

Профессиональные навыки:

… степень владения ПК: уверенный пользователь

.…знание языков: русский и украинский; английский(начальный уровень).

Опыт работы: Педагог-организатор 2013-2015 год.

Функциональные обязанности:

- написание сценариев, разработка праздничной программы.

- работа с клиентами.

-организация и проведения праздников.

Образование: Донецкий Национальный Университет, филологический факультет, специальность «Журналистика»,

Дополнительное образование: Курсы «Парикмахеров» 2009 год. 

Личные качества: ответственность, нацеленность на результат, усидчивость, активность, позитивный настрой, желание работать и зарабатывать. 

Дополнительная информация:

- не замужем, детей нет.

- наличие водительского удостоверения, категория В.

-наличие загранпаспорта.

- вредных привычек не имею.

-хобби-фотография, путешествия, написание стихотворений и рассказов, танцы.