380989918372

Меньше говори-більше працюй

Доброго дня! Мене звуть Олег.

Так склалося, що зараз маю багато вільного часу, тому вирішив попрацювати з написання та перекладом текстів.

Я буду Вашим помічником в перекладі різних видів текстів на багато мов світу.Володію вільно українською, російською, німецькою, англійською, польською, угорською,румунською мовами. Маю непоганий досвід у редагуванні, перекладі та написанні текстів різної тематики. Проводжу аналіз, пишу статті зрозумілі та чітко по темі.

Працюю швидко, якісно та за відповідну прийнятну винагороду.

Буду радий на взаємовигідну співпрацю!