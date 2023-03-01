3822889mailru

Альбина 3822889mailru3822889mailru
Бизнес-тренер, коуч, методолог.
9+ лет в сфере обучения.
10+лет стаж управления, до 300 сотрудников в подчинении.
Действующий тренер компании ТОП-10 Forbes.
Работала и реализовала проекты в компаниях: "Связной", "Эр-Телеком", "Деловые линии".
Тренер преподаватель учебного центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Автор и ведущая курсов и тренингов.
Разрабатываю тренинговые программы. Предоставляю консультации по разработанным мануалам и материалам тренингов.
Какие тренинги я провожу?
Я могу разработать любой тренинг под запрос вашего бизнеса. А также есть готовые программы, которые проводятся постоянно.
Для тренеров
Тренинг тренеров: базовый курс и работа с сопротивлением на обучении.
Для руководителей
Коучинговый подход к управлению.
Работа с установками сотрудников.
Публичные выступления.
Для всех желающих
Управление эмоциями.
Мастер класс "Денежные установки".
Помимо этого:
Индивидуальные консультации.
Корпоративный коучинг.
Лайф-коучинг.
Форма обучения:
Открытые мастер-классы, тренинги, семинары.
Корпоративные мастер-классы, тренинги, семинары.
Индивидуальные консультации.
Наставничество начинающих тренеров и методологов.