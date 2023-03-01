3822889mailru

Альбина 3822889mailru

 
33 годаКазахстан/Шымкент
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Бизнес-тренер

Бизнес-тренер, коуч, методолог.

  • 9+ лет в сфере обучения.

  • 10+лет стаж управления, до 300 сотрудников в подчинении.

  • Действующий тренер компании ТОП-10 Forbes.

  • Работала и реализовала проекты в компаниях: "Связной", "Эр-Телеком", "Деловые линии".

  • Тренер преподаватель учебного центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана.

  • Автор и ведущая курсов и тренингов.

Разрабатываю тренинговые программы. Предоставляю консультации по разработанным мануалам и материалам тренингов.

Какие тренинги я провожу?

Я могу разработать любой тренинг под запрос вашего бизнеса. А также есть готовые программы, которые проводятся постоянно.

Для тренеров

  1. Тренинг тренеров: базовый курс и работа с сопротивлением на обучении.

Для руководителей

  1. Коучинговый подход к управлению.

  2. Работа с установками сотрудников.

  3. Публичные выступления.

Для всех желающих

  1. Управление эмоциями.

  2. Мастер класс "Денежные установки".

Помимо этого:

  1. Индивидуальные консультации.

  2. Корпоративный коучинг.

  3. Лайф-коучинг.

Форма обучения:

  • Открытые мастер-классы, тренинги, семинары.

  • Корпоративные мастер-классы, тренинги, семинары.

  • Индивидуальные консультации.

  • Наставничество начинающих тренеров и методологов.