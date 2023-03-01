3822889mailru

Бизнес-тренер

Бизнес-тренер, коуч, методолог.

9+ лет в сфере обучения.

10+лет стаж управления, до 300 сотрудников в подчинении.

Действующий тренер компании ТОП-10 Forbes.

Работала и реализовала проекты в компаниях: "Связной", "Эр-Телеком", "Деловые линии".

Тренер преподаватель учебного центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Автор и ведущая курсов и тренингов.

Разрабатываю тренинговые программы. Предоставляю консультации по разработанным мануалам и материалам тренингов.

Какие тренинги я провожу?

Я могу разработать любой тренинг под запрос вашего бизнеса. А также есть готовые программы, которые проводятся постоянно.

Для тренеров

Тренинг тренеров: базовый курс и работа с сопротивлением на обучении.

Для руководителей

Коучинговый подход к управлению. Работа с установками сотрудников. Публичные выступления.

Для всех желающих

Управление эмоциями. Мастер класс "Денежные установки".

Помимо этого:

Индивидуальные консультации. Корпоративный коучинг. Лайф-коучинг.

Форма обучения: