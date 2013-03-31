1. итак – есть интернет магазин, через него должны быть запросы с других компов – это локальные сайты, которые должны передавать данные на головной сайт, т.е. что бы корзина была одна, и головной должен отправлять ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Для терминала - использование сенсорного экрана - по образцу - бедет выслан по запросу создать меню с переходами. предусмотреть запуск доп. приложений в фоновом режиме. навигация не сложная. предусматривается только ввод телефона.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Получение снимков с вэбкамеры без участия пользователя и вывода какой либо информации на экран по команде от приложения. сохранение в папке. Задача — есть вэб камера подключенная к компьютеру. конкретная модель это microsoft LifeCam ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: вместо вэбкамеры использовать цифровой фотоаппарат с режимом макросьемки.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад