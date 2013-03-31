3860843

Николай 3860843

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Клонирование интернет магазина

    1. итак – есть интернет магазин, через него должны быть запросы с других компов – это локальные сайты, которые должны передавать данные на головной сайт, т.е. что бы корзина была одна, и головной должен отправлять ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Меню для терминала

    $100

    Для терминала - использование сенсорного экрана - по образцу - бедет выслан по запросу создать меню с переходами. предусмотреть запуск доп. приложений в фоновом режиме. навигация не сложная. предусматривается только ввод телефона.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Получение снимков с вебкамеры

    $50

    Получение снимков с вэбкамеры без участия пользователя и вывода какой либо информации на экран по команде от приложения. сохранение в папке. Задача — есть вэб камера подключенная к компьютеру. конкретная модель это microsoft LifeCam ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад