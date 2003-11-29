391842125563

привет! меня зовут Маша и я сторисмейкер/аниматор. сделаем из ТВОИХ сторис конфетку с БОМБЕЗНЫМИ охватами. АНИМАЦИЯ15 секунд – 50₽30 секунд – 100₽  ИГРЫ”найди отличия” – 50 рублей”собери пазл” – 50 рублей ”поймай меня” – 100 рублей”где фотошоп?” – 100 рублей ”пожелания на день” – 70 рублей • ведение сторис 1 неделя – 500 рублей делаю в кратчайшие сроки, с любовью, качественно. в личные сообщения отправлю каждому портфолио с отзывами. пишите! 

инстаграм @it_marionette#помогу #ищу #сторисмейкер #аниматор