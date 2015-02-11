Наталья Александровна
28 лет
г. Москва
Образование
2003- 2008
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Филологический факультет, специальность - филолог, преподаватель, диплом с отличием.
Опыт работы
Апрель 2012 - по настоящее время
ОАО Банк ЗЕНИТ
редактор-корректор отдела контроля Канцелярии Административного департамента
Обязанности:
- корректорская и редакторская правка текстов внутренних нормативных и исходящих документов (приказы, распоряжения, письма, запросы);
- консультации сотрудников по вопросам грамотности написания документов;
- проверка текстов для корпоративного сайта Банка, написание поздравлений для vip-клиентов Банка;
- проверка соблюдения норм оформления документов (размеры шрифта, полей, отступов; правильность написания должностей, подразделений и т.д).
Февраль 2010 — по настоящее время
ЕЖЕ, Издательская Группа
технический редактор
Сбор и проверка данных для информационной части ежедневников (даты праздников, номера телефонов, адреса). Вычитка текста, исправление орфографических, пунктуационных и технических ошибок, допущенных при вёрстке или внесении корректуры. Проверка календарей, вёрстки, спусков.