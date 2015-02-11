Наталья Александровна

28 лет

г. Москва

Образование

2003- 2008

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

Филологический факультет, специальность - филолог, преподаватель, диплом с отличием.

Опыт работы

Апрель 2012 - по настоящее время

ОАО Банк ЗЕНИТ

редактор-корректор отдела контроля Канцелярии Административного департамента

Обязанности:

- корректорская и редакторская правка текстов внутренних нормативных и исходящих документов (приказы, распоряжения, письма, запросы);

- консультации сотрудников по вопросам грамотности написания документов;

- проверка текстов для корпоративного сайта Банка, написание поздравлений для vip-клиентов Банка;

- проверка соблюдения норм оформления документов (размеры шрифта, полей, отступов; правильность написания должностей, подразделений и т.д).

Февраль 2010 — по настоящее время

ЕЖЕ, Издательская Группа

технический редактор

Сбор и проверка данных для информационной части ежедневников (даты праздников, номера телефонов, адреса). Вычитка текста, исправление орфографических, пунктуационных и технических ошибок, допущенных при вёрстке или внесении корректуры. Проверка календарей, вёрстки, спусков.