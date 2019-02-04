Графический дизайнер, 2D, 3D - графика и анимация. Верстка полиграфии, моделирование и рендер.

Доброе время суток!

Я занимаюсь компьютерной графикой более десяти лет. За этот период изучил и применяю в своей работе многочисленные инструменты для достижения необходимого результата в графическом дизайне.

Я могу разработать и подготовить в печать оригинал-макет: от визитки до многостраничного каталога (сделать сразу так, что типография не вернет макет на доработку).

Сделать визуализацию вашего продукта в 3D среде (моделированние, рендер, композитинг).

Нужны фотографии вашей продукции или подготовить их для дальнейшего использования (ретушь, удаление фона, цветокоррекция) — я это тоже сделаю.

Понимаю важность сроков работ, ценю время заказчика и свое. Остаюсь всегда на связи с заказчиком, информирую об этапах производства.