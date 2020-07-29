www.sokolmedia.ru Студия 3D-графики
Мы создаем презентационные и рекламные ролики, спецэффекты для кино и клипов, разрабатываем визуализацию архитектуры, дизайн и визуализацию интерьеров.
Краткий перечень услуг:
- Создание презентационных роликов
- Создание рекламных роликов
- Создание заставок для ТВ и интернет-ресурсов
- Создание спецэффектов для кино и ТВ
- Визуализация архитектуры
- Дизайн и визуализация интерьеров
- Графика и анимация для игр
- Ролики для голографических вентиляторов
- Контент для дополненной реальности
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Портфолио
- ICM Capital42 просмотра