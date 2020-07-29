3Dgraph

Владимир 3Dgraph

 
41 годРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
www.sokolmedia.ru Студия 3D-графики

Мы создаем презентационные и рекламные ролики, спецэффекты для кино и клипов, разрабатываем визуализацию архитектуры, дизайн и визуализацию интерьеров. 

Краткий перечень услуг: 

- Создание презентационных роликов 

- Создание рекламных роликов 

- Создание заставок для ТВ и интернет-ресурсов 

- Создание спецэффектов для кино и ТВ 

- Визуализация архитектуры 

- Дизайн и визуализация интерьеров 

- Графика и анимация для игр 

- Ролики для голографических вентиляторов 

- Контент для дополненной реальности

Портфолио