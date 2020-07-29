www.sokolmedia.ru Студия 3D-графики

Мы создаем презентационные и рекламные ролики, спецэффекты для кино и клипов, разрабатываем визуализацию архитектуры, дизайн и визуализацию интерьеров.

Краткий перечень услуг:

- Создание презентационных роликов

- Создание рекламных роликов

- Создание заставок для ТВ и интернет-ресурсов

- Создание спецэффектов для кино и ТВ

- Визуализация архитектуры

- Дизайн и визуализация интерьеров

- Графика и анимация для игр

- Ролики для голографических вентиляторов

- Контент для дополненной реальности