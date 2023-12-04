Начинающий 3д-моделлер. Работаю в Blender. Занимаюсь созданием моделей любого количества полигонов, желательно по референсу, с базовым текстурингом, не рисую текстуры. Могу делать развёртку, ригинг, починку топологии. Предпочитаю делать пропы, но готов пробовать новое.