Начинающий 3д-моделлер. Работаю в Blender. Занимаюсь созданием моделей любого количества полигонов, желательно по референсу, с базовым текстурингом, не рисую текстуры. Могу делать развёртку, ригинг, починку топологии. Предпочитаю делать пропы, но готов пробовать новое.
Портфолио
- Мастерская кузнеца (Blacksmith's workshop)нет просмотров
- Дизайн гитары по референсу. (Guitar design)нет просмотров
- Катана(Katana)1 просмотр
- Магический револьвер сцена(Scribolver scene)нет просмотров
- Магический револьвер(Scribolver)нет просмотров