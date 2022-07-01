3Linn_Artt3

разработка логотипов

Привет!

Меня зовут Алина , и уже более полутора лет я занимаюсь разработкой логотипов, визиток и листовок с нуля или по вашим референсам.

Я считаю, что правильная презентация продукта - это ключ к успеху и полная уверенность в том, что он получит максимальный спрос и привлечет потребителя.Я работаю с приложениями Adobe illustrator и Adobe PhotoshopС моей стороны вы получите:

1.Качество, надежность и уникальность на 100%

2.Во время выполненную работу

3.Отсутсвие лишних плат

4.На выходе вы получите файлы формата AI, EPS, PDF, PNG, SVG.

Я на связи 24/7 ,жду вашего сообщения!