3Linn_Artt3

Василенко 3Linn_Artt3

 
23 годаРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
разработка логотипов

Привет!

Меня зовут Алина, и уже более полутора лет я занимаюсь разработкой логотипов, визиток и листовок с нуля или по вашим референсам.

Я считаю, что правильная презентация продукта - это ключ к успеху и полная уверенность в том, что он получит максимальный спрос и привлечет потребителя.Я работаю с приложениями Adobe illustrator и Adobe PhotoshopС моей стороны вы получите:

  • 1.Качество, надежность и уникальность на 100%
  • 2.Во время выполненную работу
  • 3.Отсутсвие лишних плат
  • 4.На выходе вы получите файлы формата AI, EPS, PDF, PNG, SVG.
Я на связи 24/7 ,жду вашего сообщения!
Illustrator