3Linn_Artt3

разработка логотипов
Привет!
Меня зовут Алина, и уже более полутора лет я занимаюсь разработкой логотипов, визиток и листовок с нуля или по вашим референсам.
Я считаю, что правильная презентация продукта - это ключ к успеху и полная уверенность в том, что он получит максимальный спрос и привлечет потребителя.Я работаю с приложениями Adobe illustrator и Adobe PhotoshopС моей стороны вы получите:
- 1.Качество, надежность и уникальность на 100%
- 2.Во время выполненную работу
- 3.Отсутсвие лишних плат
- 4.На выходе вы получите файлы формата AI, EPS, PDF, PNG, SVG.
Я против войны в Украине!