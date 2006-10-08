3TS Team
Состав: 3 программиста
Род занятий: создание сайтов, написание различных скриптов, доработка сайтов, написание модулей и дополнений к существующим движкам
Используемые технологии: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS
Опыт работы: 3 года
Выполненные заказы: от установки скрипта до написания движка сайта
Другое: нами была написана собственная CMS (здесь напишем ссылку на сайт, где она стоит), также принимали участие в написании ReloadCMS (http:\\reloadcms.com)
Действие аккаунта приостановлено!