3TS Team

Состав: 3 программиста

Род занятий: создание сайтов, написание различных скриптов, доработка сайтов, написание модулей и дополнений к существующим движкам

Используемые технологии: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS

Опыт работы: 3 года

Выполненные заказы: от установки скрипта до написания движка сайта

Другое: нами была написана собственная CMS (здесь напишем ссылку на сайт, где она стоит), также принимали участие в написании ReloadCMS (http:\\reloadcms.com)