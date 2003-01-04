3_1415926

Альберт 3_1415926

 
20 летРоссия/Воронеж
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Имя: Альберт

Возраст: 20 лет

Опыт работы: 4 года

Языки программирования: Python, C++, JavaScript, Pascal

Краткое резюме:

  • Имею 4-летний опыт работы программистом в области разработки программного обеспечения.

  • Владею языками программирования Python, C++, JavaScript и Pascal.

  • Опыт работы с базами данных SQL и NoSQL.

  • Имею знания в области алгоритмов и структуры данных.

  • Знаком с версией для контроля версий Git и SVN.

  • Имею опыт разработки проектов в группе.

  • Быстро обучаюсь и готов к изучению новых технологий и языков программирования.

  • Занимаюсь разработкой программного обеспечения как в рамках предполагаемых проектов, так и в качестве хобби.

  • Имею опыт разработки программного обеспечения для различных операционных систем, в том числе для Windows, Linux и macOS.

  • Готов к выполнению сложных задач и решению нестандартных проблем.

  • Целеустремленный и ответственный сотрудник, готовый к выполнению поставленных задач в срок.

JavascriptPythonLinuxmacOS