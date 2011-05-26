3aaa

Андрей 3aaa

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Программа\скрипт для подписания и отправка котиров

    Здравствуйте! Нужна, программа для формирования и подписания ценового предложения во втором этапе конкурса на портале государственных закупок goszakup.gov.kz. Необходимо чтобы программа либо скрипт обновляли страницу и как только будет опубликован протокол допуска сразу же формировала ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптирование карты города для мобильного телефона

    $250

    Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать и опубликовать простенький сайт.

    Для маленькой фирмы необходимо создать сайт. Дизайн минималистический, страниц до 5. Дизайн я дам. Помимо создания и публикации на платном хостинге в зоне .kz необходимо проиндексировать сайт, то есть сделать удобным для поисковых систем. Так ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить vps

    $50

    Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек ...

    CentOSLinux
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт "линии"

    Хочу создать БК, но нет возможности содержать штат экспертов. Побродя в сети нашел много сайтов которые используют не свои линии. Возможно ли создание скрипта который будет использовать чужии лини под мою "кассу"? Кто работал\работает ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо создать сайт

    Сайт необходим для вебкам студии, для примера можете взглянуть на такие варианты: http://www.webcamstudio.ru/ http://exoticastudio.ru/main http://work-for-girls.ru/ чтото такого плана, несколько страниц с текстом, красивые фото, обратная связь, отзывы. Материалы предоставлю я. ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

conroe
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Настроить vps
CentOSLinux
Сотрудничество оставило приятные впечатления
Все сделано качественно и в короткие сроки. Кроме того получены полнейшие инструкции по работе.
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