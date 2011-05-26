Здравствуйте! Нужна, программа для формирования и подписания ценового предложения во втором этапе конкурса на портале государственных закупок goszakup.gov.kz. Необходимо чтобы программа либо скрипт обновляли страницу и как только будет опубликован протокол допуска сразу же формировала ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для маленькой фирмы необходимо создать сайт. Дизайн минималистический, страниц до 5. Дизайн я дам. Помимо создания и публикации на платном хостинге в зоне .kz необходимо проиндексировать сайт, то есть сделать удобным для поисковых систем. Так ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт13 лет назад
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Необходимо настроить виртуальный сервер для доступа клиентов к интернету через vpn. Операционная система о CentOS 5. Так же необходимо резать скорость по каждому новому аккаунту на впн. хостер http://www.idhost.kz/ru/hosting-plans-vps-kazakhstan/hosting-linux-vps-kazakhstan/ Сложности в настройке есть, человек ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Хочу создать БК, но нет возможности содержать штат экспертов. Побродя в сети нашел много сайтов которые используют не свои линии. Возможно ли создание скрипта который будет использовать чужии лини под мою "кассу"? Кто работал\работает ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сайт необходим для вебкам студии, для примера можете взглянуть на такие варианты: http://www.webcamstudio.ru/ http://exoticastudio.ru/main http://work-for-girls.ru/ чтото такого плана, несколько страниц с текстом, красивые фото, обратная связь, отзывы. Материалы предоставлю я. ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт14 лет назад