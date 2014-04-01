3aiki88

Светлана Новоселова 3aiki88

 
35 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Контент-менеджер, тестирование сайтов

Опыт работы:

1. Период работы

05.2015 – 06.2016

Компания           ZebraGroup

Должность         Контент-менеджер (удаленно)

Обязанности     - редактирование исходного материала, приведение его в соответствующий вид

                          - наполнение сайта информацией, инфографикой

                          - внесение правок в контент сайта 

Проекты, с которыми работала:

1. http://ar2013.nornik.ru/ru/ 

2. http://ar2013.gazprom-neft.ru/ 

3. http://csr2013veb.3ebra.com/ru/ 

4. http://annualreport2013.aeroflot.ru/ru/ 

5. http://ar2013rzd.3ebra.com/ru/ 

6. http://www.ulf.com.ua/ru/ 

7. http://ar2013.mrsksevzap.ru/ru/ 

8. http://ar2013.fpc.ru/ru/ 

9. http://ar2013.lenenergo.ru/ru/ 

10. http://2015.report-sberbank.ru/ru/ 

11. http://ar2013vbank.3ebra.com/ru/ 

 

2.Период работы

04.2014 – 04.2015

Компания               ZebraGroup      

Должность             Тестировщик сайтов (удаленно)

Обязанности          - нахождение багов на сайте

                               - занесение багов в баг-трекинговую систему

                               - проверка исправления багов 

                               - составление чек-листов ( д/поиска ошибок в определенном разделе сайта)

 

Опыт наполнения и администрирования сайта на  Bitrix. Умение работать в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, 1C, Sublime, PSPad,Dreamweaver, Git. Знание основ HTM,CSS.

Имеется сертификат 1C- Bitrix "Контент-менеджер".

CSSБитриксIllustratorPhotoshopИнфографикаGit