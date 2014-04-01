Контент-менеджер, тестирование сайтов

Опыт работы:

1. Период работы

05.2015 – 06.2016

Компания ZebraGroup

Должность Контент-менеджер (удаленно)

Обязанности - редактирование исходного материала, приведение его в соответствующий вид

- наполнение сайта информацией, инфографикой

- внесение правок в контент сайта

Проекты, с которыми работала:

1. http://ar2013.nornik.ru/ru/

2. http://ar2013.gazprom-neft.ru/

3. http://csr2013veb.3ebra.com/ru/

4. http://annualreport2013.aeroflot.ru/ru/

5. http://ar2013rzd.3ebra.com/ru/

6. http://www.ulf.com.ua/ru/

7. http://ar2013.mrsksevzap.ru/ru/

8. http://ar2013.fpc.ru/ru/

9. http://ar2013.lenenergo.ru/ru/

10. http://2015.report-sberbank.ru/ru/

11. http://ar2013vbank.3ebra.com/ru/

2.Период работы

04.2014 – 04.2015

Компания ZebraGroup

Должность Тестировщик сайтов (удаленно)

Обязанности - нахождение багов на сайте

- занесение багов в баг-трекинговую систему

- проверка исправления багов

- составление чек-листов ( д/поиска ошибок в определенном разделе сайта)

Опыт наполнения и администрирования сайта на Bitrix. Умение работать в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, 1C, Sublime, PSPad,Dreamweaver, Git. Знание основ HTM,CSS.

Имеется сертификат 1C- Bitrix "Контент-менеджер".