Опыт работы:
1. Период работы
05.2015 – 06.2016
Компания ZebraGroup
Должность Контент-менеджер (удаленно)
Обязанности - редактирование исходного материала, приведение его в соответствующий вид
- наполнение сайта информацией, инфографикой
- внесение правок в контент сайта
Проекты, с которыми работала:
1. http://ar2013.nornik.ru/ru/
2. http://ar2013.gazprom-neft.ru/
3. http://csr2013veb.3ebra.com/ru/
4. http://annualreport2013.aeroflot.ru/ru/
5. http://ar2013rzd.3ebra.com/ru/
7. http://ar2013.mrsksevzap.ru/ru/
9. http://ar2013.lenenergo.ru/ru/
10. http://2015.report-sberbank.ru/ru/
11. http://ar2013vbank.3ebra.com/ru/
2.Период работы
04.2014 – 04.2015
Компания ZebraGroup
Должность Тестировщик сайтов (удаленно)
Обязанности - нахождение багов на сайте
- занесение багов в баг-трекинговую систему
- проверка исправления багов
- составление чек-листов ( д/поиска ошибок в определенном разделе сайта)
Опыт наполнения и администрирования сайта на Bitrix. Умение работать в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, 1C, Sublime, PSPad,Dreamweaver, Git. Знание основ HTM,CSS.
Имеется сертификат 1C- Bitrix "Контент-менеджер".