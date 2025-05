3bababa31908

Переклад текстів

Український: Я маю хороші навчики в перекладі текстів з багатьох різних мов, що є не менш важливом при спілкуванні з людьми. Я людина, яка готова йти через всі перешкоди та кожну невдачу виправляти та досконалювати до ідеалу.

Русский: У меня хорошие навыки в переводе текстов со многих разных языков, что не менее важно при общении с людьми. Я человек, готовый идти через все препятствия и каждую неудачу исправлять и совершенствовать в идеале.

English: I have good skills in translating texts from many languages, which is no less important when communicating with people. I am a person who is ready to go through all obstacles and correct every failure and bring it to perfection.