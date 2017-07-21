Юлия 3d-master-Yuliya3d-master-Yuliya
36 летРоссия/Екатеринбург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3D визуализатор (3D Max, vray)
Интересует визуализация интерьеров, экстерьеров, предметная визуализация, также возможны создание анимаций, видеороликов для проектов 3d max
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Предметная визуализация168 просмотров
- Визуализация эко-парка247 просмотров
- Бутылочница167 просмотров
- Салон красоты193 просмотра
- Проект "Умный дом"137 просмотров
- Интерьер спальни155 просмотров
- Интерьер ванной комнаты188 просмотров
- Интерьер детского сада265 просмотров
- Интерьер гостиницы186 просмотров
- Гелевая свеча167 просмотров