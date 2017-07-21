3d-master-Yuliya

Юлия 3d-master-Yuliya

 
36 летРоссия/Екатеринбург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
3D визуализатор (3D Max, vray)

Интересует визуализация интерьеров, экстерьеров, предметная визуализация, также возможны создание анимаций, видеороликов для проектов 3d max

3ds Max
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