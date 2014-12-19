Предлагаю услуги в сфере 3D!
Работаю в сфере 3D дизайна, моделирую и визуализирую мебель, интерьеры, любые предметы для баннеров и другие предметы. Также могу сделать логотип или любую другую надпись в 3D.
Работаю в сфере 3D 1,5 года.
Знаю программу Autodesk 3ds Max 2015 + VRay 3.0.
Имею познания в Photoshop, Corel Draw, Dreamweaver. Буду очень рад сотрудничеству.
P. S.
Готов работать на постоянной основе. Готов работать удалённо с дизайнерами, мебельными фирмами. Присылайте предложения на почту!