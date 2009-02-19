Высокий уровень компьютерной эрудированности (наличие домашнего ПК с доступом в Internet)
Профессиональные навыки работы с различным софтом
Создание сайтов
Знаю HTML , CSS , JavaScript , PHP (начальный уровень) , mySQL (начальный уровень)
Обеспечение безопасности: построение систем централизованного антивирусного контроля
Опыт работы с сетью Internet. (расширенный поиск информации; MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera browser и др.)
Владение аппаратной частью компьютера
Навыки по подбору и составлению комплектующих в оптимальной конфигурации в соответствии с новшествами на данный период времени
Умение укладываться в поставленные сроки