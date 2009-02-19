Высокий уровень компьютерной эрудированности (наличие домашнего ПК с доступом в Internet)

Профессиональные навыки работы с различным софтом

Создание сайтов

Знаю HTML , CSS , JavaScript , PHP (начальный уровень) , mySQL (начальный уровень)

Обеспечение безопасности: построение систем централизованного антивирусного контроля

Опыт работы с сетью Internet. (расширенный поиск информации; MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera browser и др.)

Владение аппаратной частью компьютера

Навыки по подбору и составлению комплектующих в оптимальной конфигурации в соответствии с новшествами на данный период времени

Умение укладываться в поставленные сроки