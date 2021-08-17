3D artist

Ссылка на портфолио https://www.artstation.com/fan_3dddgl

Работаю преподавателем по дополнительному образованию. Обучаю робототехнике, программированию, схемотехнике, в большей степени 3D моделированию и прототипированию. Отлично знаю CAD программы (Fusion 360, Inventor, SolidWorks, T-flex, Компас). В процессе работы понял, что меня увлекает больше 3D моделирование, а так как, выше перечисленные программы подходят для моделирования под промышленные нужды и имеют недостаточные возможности для создания творческих проектов, было принято решение изучать Blender, а в последствии substance painter и полный цикл для создания Game ready модели.