3deev

Владислав 3deev

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстаю сайты (лендинги) по PSD макету. Срочно нужны проекты для портфолио

Привет всем.  Меня зовут Владислав и я начинающий верстальщик. Готов взяться за ваш проект бесплатно. От вас лишь требуется хорошие отзывы и PSD макет будущего сайта ( лендинга ). 

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera , iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Parallax scrolling.
  • Аккуратный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
По всем вопросам обращайтесь в ватсап +77071278368