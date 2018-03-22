Верстаю сайты (лендинги) по PSD макету. Срочно нужны проекты для портфолио
Привет всем. Меня зовут Владислав и я начинающий верстальщик. Готов взяться за ваш проект бесплатно. От вас лишь требуется хорошие отзывы и PSD макет будущего сайта ( лендинга ).
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera , iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Parallax scrolling.
- Аккуратный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.