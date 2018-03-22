Верстаю сайты (лендинги) по PSD макету. Срочно нужны проекты для портфолио

Привет всем. Меня зовут Владислав и я начинающий верстальщик. Готов взяться за ваш проект бесплатно. От вас лишь требуется хорошие отзывы и PSD макет будущего сайта ( лендинга ).

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome , Firefox , InternetExplorer , Safari , Opera , iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Parallax scrolling.

Аккуратный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

По всем вопросам обращайтесь в ватсап +77071278368