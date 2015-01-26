Музыкант. Композитор. Звукорежисёр.
Выполнение заказов мультимедийной специфики в области музыки, звука, озвучивания, монтажа.
Качественное сведение с последующим мастерингом.
Выполнение индивидуальных аудио-заказов.
Написание оригинальной музыки любых типов, направлений, стилей и для любых предназначений в коммерческом разрезе.
Портфолио
- Nirvana213 просмотров
- Rune Ansuz(руна Ансуз)228 просмотров
- Rune na Cruinne(руна Земли)233 просмотра
- My pleasure244 просмотра
- Fjord ar Neamh(Небесный фьорд(ирл.))264 просмотра
Музыка и Звуки
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