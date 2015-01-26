Музыкант. Композитор. Звукорежисёр.

Выполнение заказов мультимедийной специфики в области музыки, звука, озвучивания, монтажа.

Качественное сведение с последующим мастерингом.

Выполнение индивидуальных аудио-заказов.

Написание оригинальной музыки любых типов, направлений, стилей и для любых предназначений в коммерческом разрезе.