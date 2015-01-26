3dmonster3

Иванов Макс 3dmonster3

 
38 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Музыкант. Композитор. Звукорежисёр.

   Выполнение заказов мультимедийной специфики в области музыки, звука, озвучивания, монтажа.

Качественное сведение с последующим мастерингом.

   Выполнение индивидуальных аудио-заказов. 

Написание оригинальной музыки любых типов, направлений, стилей и для любых предназначений в коммерческом разрезе.

Портфолио
Музыка и Звуки
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$1/час
от $5от 1 дня
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