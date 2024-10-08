3dviz4329

Кирилл 3dviz4329

 
33 года
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
3d визуализация

Приветствую!Я начинающий 3д визуализатор.

С радостью возьмусь за не срочный заказ,для пополнения портфолио,за демократичную плату на выгодных условиях

Моё портфолио https://www.behance.net/400b22d9

От меня

-Соблюдение сроков

-Максимальная заинтересованность в выдаче наилучшего результата за оговорённое время

-Ежедневный отчёт о проделанной работе

-Внимательность к деталям и четкое следование ТЗ

-Индивидуальный подход исходя из условий работы и ваших возможностей

От вас

-Максимально подробное ТЗ в текстовом варианте,желательно одним файлом где будут собраны:чертежи,планы(потолков,полов,света)ссылки на 3дмодели и ссылки на мебель от производителя(или фотографии мебели с их названиями),указание по цветам и материалами(где и какой материал должен быть)


Программы: - 3Ds max - Corona Renderer - Photoshop

Стоймость

Интерьер 400р кв.м

Цена на помещение меньше 10кв.м -4000р

-3 круга бесплатных правок,за каждый последующий круг 20% от стоимости всего проекта либо 20% от стоимости 1-го помещения,определяется индивидуально

В стоимости включены 2-4 финальных рендера на 1 помещение

-цена за 1 дополнительный финальный рендер 1500 рублей

Расценки за создание визуализации мебели с нуля

от 1500р за корпусную,от 3 000 за мягкую(цена зависит от объёма и сложности работы)

Предоплата 50% перед началом работы и остальное перед сдачей финального рендера

Скидка 10% если переводите предоплату в день обращения.

Так же предусмотрены скидки и бонусы от 10% постоянным заказчикам.


По цене и условиям возможен торг.

Буду рад сотрудничеству с дизайнерами,и всеми кому нужна 3д визулизация помещения или оборудования.