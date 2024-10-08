Приветствую!Я начинающий 3д визуализатор.
С радостью возьмусь за не срочный заказ,для пополнения портфолио,за демократичную плату на выгодных условиях
Моё портфолио https://www.behance.net/400b22d9
От меня
-Соблюдение сроков
-Максимальная заинтересованность в выдаче наилучшего результата за оговорённое время
-Ежедневный отчёт о проделанной работе
-Внимательность к деталям и четкое следование ТЗ
-Индивидуальный подход исходя из условий работы и ваших возможностей
От вас
-Максимально подробное ТЗ в текстовом варианте,желательно одним файлом где будут собраны:чертежи,планы(потолков,полов,света)ссылки на 3дмодели и ссылки на мебель от производителя(или фотографии мебели с их названиями),указание по цветам и материалами(где и какой материал должен быть)
Программы: - 3Ds max - Corona Renderer - Photoshop
Стоймость
Интерьер 400р кв.м
Цена на помещение меньше 10кв.м -4000р
-3 круга бесплатных правок,за каждый последующий круг 20% от стоимости всего проекта либо 20% от стоимости 1-го помещения,определяется индивидуально
В стоимости включены 2-4 финальных рендера на 1 помещение
-цена за 1 дополнительный финальный рендер 1500 рублей
Расценки за создание визуализации мебели с нуля
от 1500р за корпусную,от 3 000 за мягкую(цена зависит от объёма и сложности работы)
Предоплата 50% перед началом работы и остальное перед сдачей финального рендера
Скидка 10% если переводите предоплату в день обращения.
Так же предусмотрены скидки и бонусы от 10% постоянным заказчикам.
По цене и условиям возможен торг.
Буду рад сотрудничеству с дизайнерами,и всеми кому нужна 3д визулизация помещения или оборудования.