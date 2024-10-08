3d визуализация

Приветствую!Я начинающий 3д визуализатор.



С радостью возьмусь за не срочный заказ,для пополнения портфолио,за демократичную плату на выгодных условиях



Моё портфолио https://www.behance.net/400b22d9



От меня



-Соблюдение сроков



-Максимальная заинтересованность в выдаче наилучшего результата за оговорённое время



-Ежедневный отчёт о проделанной работе



-Внимательность к деталям и четкое следование ТЗ



-Индивидуальный подход исходя из условий работы и ваших возможностей



От вас



-Максимально подробное ТЗ в текстовом варианте,желательно одним файлом где будут собраны:чертежи,планы(потолков,полов,света)ссылки на 3дмодели и ссылки на мебель от производителя(или фотографии мебели с их названиями),указание по цветам и материалами(где и какой материал должен быть)





Программы: - 3Ds max - Corona Renderer - Photoshop



Стоймость



Интерьер 400р кв.м



Цена на помещение меньше 10кв.м -4000р



-3 круга бесплатных правок,за каждый последующий круг 20% от стоимости всего проекта либо 20% от стоимости 1-го помещения,определяется индивидуально



В стоимости включены 2-4 финальных рендера на 1 помещение



-цена за 1 дополнительный финальный рендер 1500 рублей



Расценки за создание визуализации мебели с нуля



от 1500р за корпусную,от 3 000 за мягкую(цена зависит от объёма и сложности работы)



Предоплата 50% перед началом работы и остальное перед сдачей финального рендера



Скидка 10% если переводите предоплату в день обращения.



Так же предусмотрены скидки и бонусы от 10% постоянным заказчикам.





По цене и условиям возможен торг.



Буду рад сотрудничеству с дизайнерами,и всеми кому нужна 3д визулизация помещения или оборудования.