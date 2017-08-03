Невероятно талантливый дизайнер! Дешево быстро и качественно. Еще и художник между прочим. И музыку там писать умею. Много чего умею если что.

Так ну тут все серьезно. Владею навыками работы в adobe illustrator, corel draw, photoshop, немного знаю хтмл ц эс эс так что могуделать макеты для ваших сайтов. (только графическую составляющую) Занимаюсь также иллюстрациями, 2D CG артом.

На тему креативности могу сказать что именно этим я себе на жизнь и зарабатывал как художник. на моем счету 3 выставки:

"Выставка учеников, преподавателей ОХУ им. Грекова" Музей им. Пушкина г. Одесса.

"Коллажная Жизнь" мемориал-музей им. О.О.Осмёркина г.Кропивницкий

"Она" центр современного искусства "Чайная фабрика" г. Одесса

Простым языком повторяясь. Умею рисовать. Умею придумывать. Умею работать. Умею учиться

Обращайтесь. Мои работы можете посмотреть на следующих сайтах:

-behance.net/3isanorgy

-vk.com/3isanorgy

-facebook.com/HGrow.y