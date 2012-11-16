Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно установить сайт на хостинг 1Gb.ru (Есть архив сайта (zip) и дамп базы данных). Установить нужно вместо уже размещённого сайта. Старый сайт необходимо сохранить. Хотелось бы поработать с тем, кто имеет опыт работы с ...
- Системное администрирование16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать sh-скрипт, который будет выполняться через cron на хостинге timeweb. Суть скрипта: Есть несколько консольных команд, которые ищут в файлах некий текст, команды по типу таких: find ./* -type f -exec grep -n -o ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на Joomla 2.5.4. Необходимо запрограммировать подписку на новости, т.е. на сайте должен быть некий блок с формой, куда посетители могут вбить свой email для подписки. На сайте есть категория материалов "Новости", после ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо отретушировать фотографию следующим образом: Сделать так, чтобы были видны почти одни контуры здания и желательно в голубых тонах. ФОтографию здания прилагаю. Прилагаю так же пример того, как результат выглядеть не должен!!! (так как мало ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо перенести сайт на хостинг majordomo.ru. Иполнителю будет предоставлен доступ в личный кабинет и архив сайта включающий дамп базы данных.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
ДОбрый день, уважаемые веблансеры! Необходима разработка вот такого вот скрипта. http://s7d2.scene7.com/s7/zoom/flasht_zoom.jsp?com... mwidth=500&zoomheight=620 Необходима полная его копия. Чтобы можно было туда вставлять свои фотографии. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
ДОбрый день, уважаемые веблансеры! Необходима разработка вот такого вот скрипта. http://s7d2.scene7.com/s7/zoom/flasht_zoom.jsp?company=FabulousFurs&sku=15023_FALL_2012_A&config=FabulousFurs/zoomviewer&locale=en&zoo Необходима полная его копия. Чтобы можно было туда вставлять свои фотографии. Жду ваших предложений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нам необходимо создать 2 почти идентичныхhtml-шаблона, которые будет рассылаться через наш сайт. Сами шаблоны будут отличаться ссылками в шапке, а тексты внутри будут разные. ШАБЛОНЫ не должны «разлетаться» в outlook и других почтовых программах, их ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
ДОбрый день, уважаемые веблансеры! Нужно перенести 2 сайта на http://www.valuehost.ru На тарифе создан 1 веб-сервер и к нему привязан 1 домен. Туда нужно перенести 1 сайт. Нужно создать 2й вебсервер, создать поддомен созданного домена и повесить на него ...Прочее14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам необходимо создать интерактивную карту на GoogleMaps, логика работы данной карты должна ПОЛНОСТЬЮ совпадать с картой по данной ссылке: http://www.agexperts.ru/ (т.е. сначала мы видим полностью карту России, с нанесенными на нее логотипчиками ...Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые веблансеры! Необходимо срочно заполнить интернет-магазин на Joomla Virtualmart Всего будет 290 позиций, информация будет вам предоставлена частично в виде текстовой информации, частично нужно будет брать с другого сайта. Бюджет на работы 2000 рублей. Ждем ваших предложений.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые веб-лансеры! Публикую свой первый проект на данном сайте, так как вынужден был уйти с фриланса, ввиду его идиотизма. Задача, собственно, описана в заголовке. Полагаю, что работы на 2 минуты, для тех, кто разбирается в этом, ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт11 лет назад