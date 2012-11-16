Нам необходимо создать 2 почти идентичныхhtml-шаблона, которые будет рассылаться через наш сайт. Сами шаблоны будут отличаться ссылками в шапке, а тексты внутри будут разные. ШАБЛОНЫ не должны «разлетаться» в outlook и других почтовых программах, их ...