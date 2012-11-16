3kota

Александр Кул 3kota

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Установка сайта на 1Gb.ru (Jooma 2.5)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно установить сайт на хостинг 1Gb.ru (Есть архив сайта (zip) и дамп базы данных). Установить нужно вместо уже размещённого сайта. Старый сайт необходимо сохранить. Хотелось бы поработать с тем, кто имеет опыт работы с ...

    Системное администрирование16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание shell-скрипта

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать sh-скрипт, который будет выполняться через cron на хостинге timeweb. Суть скрипта: Есть несколько консольных команд, которые ищут в файлах некий текст, команды по типу таких: find ./* -type f -exec grep -n -o ...

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать подписку на новости. Joomla

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на Joomla 2.5.4. Необходимо запрограммировать подписку на новости, т.е. на сайте должен быть некий блок с формой, куда посетители могут вбить свой email для подписки. На сайте есть категория материалов "Новости", после ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ретушь фотографии

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо отретушировать фотографию следующим образом: Сделать так, чтобы были видны почти одни контуры здания и желательно в голубых тонах. ФОтографию здания прилагаю. Прилагаю так же пример того, как результат выглядеть не должен!!! (так как мало ...

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка скрипта

    $50

    ДОбрый день, уважаемые веблансеры! Необходима разработка вот такого вот скрипта. http://s7d2.scene7.com/s7/zoom/flasht_zoom.jsp?com... mwidth=500&amp;zoomheight=620 Необходима полная его копия. Чтобы можно было туда вставлять свои фотографии. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание галереи

    $50

    ДОбрый день, уважаемые веблансеры! Необходима разработка вот такого вот скрипта. http://s7d2.scene7.com/s7/zoom/flasht_zoom.jsp?company=FabulousFurs&amp;sku=15023_FALL_2012_A&amp;config=FabulousFurs/zoomviewer&amp;locale=en&amp;zoo Необходима полная его копия. Чтобы можно было туда вставлять свои фотографии. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание html-шаблона для рассылки через программу

    $100

    Нам необходимо создать 2 почти идентичныхhtml-шаблона, которые будет рассылаться через наш сайт. Сами шаблоны будут отличаться ссылками в шапке, а тексты внутри будут разные. ШАБЛОНЫ не должны «разлетаться» в outlook и других почтовых программах, их ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос сайта на хостинг.

    $50

    ДОбрый день, уважаемые веблансеры! Нужно перенести 2 сайта на http://www.valuehost.ru На тарифе создан 1 веб-сервер и к нему привязан 1 домен. Туда нужно перенести 1 сайт. Нужно создать 2й вебсервер, создать поддомен созданного домена и повесить на него ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать интерактивную карту на Google

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам необходимо создать интерактивную карту на GoogleMaps, логика работы данной карты должна ПОЛНОСТЬЮ совпадать с картой по данной ссылке: http://www.agexperts.ru/ (т.е. сначала мы видим полностью карту России, с нанесенными на нее логотипчиками ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнение сайта. Срочно и оперативно

    $100

    Добрый день, уважаемые веблансеры! Необходимо срочно заполнить интернет-магазин на Joomla Virtualmart Всего будет 290 позиций, информация будет вам предоставлена частично в виде текстовой информации, частично нужно будет брать с другого сайта. Бюджет на работы 2000 рублей. Ждем ваших предложений.

    Joomla
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Склейка 3 видеороликов в 1

    $50

    Добрый день, уважаемые веб-лансеры! Публикую свой первый проект на данном сайте, так как вынужден был уйти с фриланса, ввиду его идиотизма. Задача, собственно, описана в заголовке. Полагаю, что работы на 2 минуты, для тех, кто разбирается в этом, ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад